З Нагірного Карабаху до Вірменії вже виїхали майже 30 тисяч людей

Після того як Нагірний Карабах перейшов під владу Азербайджану, до Вірменії виїхали понад 28 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Вірменії.

Зазначено, що станом на вечір 26 вересня, в країну прибули 28 120 вимушених переселенців з Карабаху.

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Понад 3200 людей, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, забезпечили житлом.

19 вересня Азербайджан почав “антитерористичну” операцію проти Нагірного Карабаху і оголосив про її завершення наступного дня.

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

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