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З Нагірного Карабаху до Вірменії вже виїхали майже 30 тисяч людей

Вірменія
Фото: Unsplash

Після того як Нагірний Карабах перейшов під владу Азербайджану, до Вірменії виїхали понад 28 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Вірменії.

Зазначено, що станом на вечір 26 вересня, в країну прибули 28 120 вимушених переселенців з Карабаху.

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Понад 3200 людей, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, забезпечили житлом.

19 вересня Азербайджан почав “антитерористичну” операцію проти Нагірного Карабаху і оголосив про її завершення наступного дня. 

Прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення у регіоні.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби. Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

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Азербайджан, Вірменія, Нагірний Карабах
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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