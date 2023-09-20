Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби в Нагірному Карабаху.

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив у середу ввечері, 20 вересня, пише Azertag.

За його словами, армія Азербайджану “за короткий час на всіх напрямках домоглася значних військових успіхів”.

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– Було повністю знищено значну частину армії, незаконно розміщену вірменською державою на азербайджанських територіях, яка досі не була виведена, попри зобов’язання Вірменії. Знищено та виведено з ладу військову техніку, — додав Алієв.

Лідер Азербайджану також оголосив про початок процесу роззброєння армії так званого Нагірного Карабаху, відповідно до досягнутих домовленостей раніше.

Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

– Унаслідок початку та успішного завершення антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет учора приблизно о 13:00, – сказав він.

Карабах: між Вірменією та Азербайджаном

І Баку, і Єреван давно претендують на території Нагірного Карабаху, конфлікт щодо якого сягає часів розпаду Радянського Союзу. Втім, протягом 2023 року з’явилися просування в цьому напрямку.

Ще 18 квітня Вірменія офіційно підтвердила суверенітет Азербайджану над територією Карабаху, а азербайджанські представники заявили про надію на встановлення миру між державами.

Згодом керівники МЗС Азербайджану та Вірменії оголосили про можливу мирну угоду щодо Карабаху до кінця 2023 року.

Вже 16 липня Баку заявив, що Москва і Єреван не виконують зобов’язань згідно з угодою, яка була підписана у 2020 році за підсумками 44-денної війни між Азербайджаном і Вірменією.

Майже через тиждень прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що є ризик активізації бойових дій.

Відновлення бойових дій

У ніч проти 19 вересня Азербайджан відновив бойові дії з формулюванням “антитерористичні заходи” у невизнаному Нагірному Карабаху.

З боку США, ЄС, Франції, Німеччини та інших пролунали засудження Азербайджану за відновлення бойових дій. Країни закликали офіційний Баку повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Своєю чергою Єреван звинуватив азербайджанську армію в етнічних чистках та агресії проти “народу Карабаху”.

Згодом прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення в Нагірному Карабасі.

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