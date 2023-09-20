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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Карабаху

Алієв заявив, що Азербайджан відновив суверенітет після операції в Карабаху
Фото: Getty Images

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Збройним силам його держави вдалося виконати “усі поставлені завдання антитерористичної операції” протягом доби в Нагірному Карабаху.

Відповідну заяву азербайджанський лідер зробив у середу ввечері, 20 вересня, пише Azertag.

За його словами, армія Азербайджану “за короткий час на всіх напрямках домоглася значних військових успіхів”.

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– Було повністю знищено значну частину армії, незаконно розміщену вірменською державою на азербайджанських територіях, яка досі не була виведена, попри зобов’язання Вірменії. Знищено та виведено з ладу військову техніку, — додав Алієв.

Лідер Азербайджану також оголосив про початок процесу роззброєння армії так званого Нагірного Карабаху, відповідно до досягнутих домовленостей раніше.

Тим самим Алієв заявив про відновлення суверенітету Азербайджану.

– Унаслідок початку та успішного завершення антитерористичних заходів Азербайджан відновив свій суверенітет учора приблизно о 13:00, – сказав він.

Карабах: між Вірменією та Азербайджаном

І Баку, і Єреван давно претендують на території Нагірного Карабаху, конфлікт щодо якого сягає часів розпаду Радянського Союзу. Втім, протягом 2023 року з’явилися просування в цьому напрямку.

Ще 18 квітня Вірменія офіційно підтвердила суверенітет Азербайджану над територією Карабаху, а азербайджанські представники заявили про надію на встановлення миру між державами.

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Згодом керівники МЗС Азербайджану та Вірменії оголосили про можливу мирну угоду щодо Карабаху до кінця 2023 року.

Вже 16 липня Баку заявив, що Москва і Єреван не виконують зобов’язань згідно з угодою, яка була підписана у 2020 році за підсумками 44-денної війни між Азербайджаном і Вірменією.

Майже через тиждень прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що є ризик активізації бойових дій.

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Відновлення бойових дій

У ніч проти 19 вересня Азербайджан відновив бойові дії з формулюванням “антитерористичні заходи” у невизнаному Нагірному Карабаху.

З боку США, ЄС, Франції, Німеччини та інших пролунали засудження Азербайджану за відновлення бойових дій. Країни закликали офіційний Баку повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Своєю чергою Єреван звинуватив азербайджанську армію в етнічних чистках та агресії проти “народу Карабаху”.

Згодом прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна не вступатиме у війну з Азербайджаном через загострення в Нагірному Карабасі.

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