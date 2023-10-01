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Без поддержки Украины: конгрессмены передали Сенату США временный бюджет для избежания шатдауна

Конгрес США
Фото: Unsplash

Палата представителей Конгресса США утвердила федеральный бюджет для финансирования правительственных органов власти, который не предусматривает помощь Украине.

Законопроект позволит правительству Соединенных Штатов работать еще 45 дней.

За проект закона проголосовали 335 конгрессменов Палаты представителей, когда 91 — против.

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Эта мера получила подавляющую поддержку демократов; десятки республиканцев проголосовали против.

Документ был принят менее чем за 10 часов до начала закрытия правительства.

Следующим шагом документ должен утвердить Сенат США.

Сенат должен проголосовать в субботу во второй половине дня за предложенную временную меру.

И хотя лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл сначала заявил, еще когда законопроект продвигался в Палате представителей, что республиканцы не позволят вынести его на голосование в зал заседаний, все же впоследствии Макконнелл подтвердил, что республиканцы в Сенате поддержат законопроект Палаты представителей.

Если Сенат не утвердит краткосрочный бюджет до 1 октября, то в США наступит шатдаун, период, пока правительство страны прекращает работу. При негативном сценарии, шатдаун для правительства США начнется в 07:00 по времени Киева.

Принципиальной позицией сенаторов США относительно нежелания голосовать за законопроект Палаты представителей (где господствуют республиканцы), поскольку в нем нет средств на поддержку Украины. Впрочем, поскольку этот законопроект является временным, то в рамках 45 дней могут быть введены изменения, которые изменят дальнейший бюджет Соединенных Штатов.

Впрочем пока, фактически, Сенат должен выбрать — блокировать работу правительства, или уступить помощь Украине.

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Источник: The Hill, CNN
Конгрес, Конгресс США, США, Украина
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