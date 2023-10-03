Разведка Британии: Кремль успешно манипулирует мнением граждан об “иноагентах”

Кремлю успешно удается манипулировать общественным мнением в России, продвигая антизападные и провоенные нарративы с помощью термина иностранный агент.

Об этом сообщили 3 октября в разведке Минобороны Великобритании.

К такому выводу британские разведчики пришли, проанализировав результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения от 26 сентября.

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Согласно последним данным, 61% граждан, опрошенных представителями центра, считают “иностранных агентов” “предателями, распространяющими ложь о России”.

В британском оборонном ведомстве уверены: изменения в законодательство об иноагентах существенно сузили информационное пространство в России.

– После 2022 года в РФ все труднее артикулировать любую точку зрения, в том числе на тему войны, отличную от официальной линии российского руководства, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине длится уже 587-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Ministry of Defence

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