Розвідка Британії: Кремль успішно маніпулює думкою громадян про “іноагентів”

Кремлю успішно вдається маніпулювати громадською думкою в Росії, просуваючи антизахідні та провоєнні наративи за допомогою терміну іноземний агент.

Про це повідомили 3 жовтня в розвідці Міноборони Великої Британії.

Такого висновку британські розвідники дійшли, проаналізувавши результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки від 26 вересня.

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Згідно з останніми даними, 61% громадян, опитаних представниками центру, вважають “іноземних агентів” “зрадниками, які поширюють брехню про Росію”.

У британському оборонному відомстві певні: зміни до законодавства про іноагентів суттєво звузили інформаційний простір у Росії.

– Після 2022 року у РФ дедалі важче артикулювати будь-яку точку зору, зокрема на тему війни, що відмінна від офіційної лінії російського керівництва, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

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