Нобелевская премия мира 2023: лауреатом стала иранская защитница прав женщин Наргес Мохаммади

В пятницу, 6 октября, в Осло объявили решение норвежского Нобелевского комитета.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала известная иранская правозащитница и журналистка, которая выступала за права женщин и отмену смертной казни, Наргес Мохаммади.

Наргес Мохаммади получила эту награду за “борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех”.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Отметим, что в 2023 году Нобелевская премия предусматривает денежный приз в 11 млн шведских крон (около $1 млн), диплом и золотую медаль.

Нобелевская медаль мира содержит на реверсе фигуры трех мужчин и надпись – Pro pace et fraternitate gentium (За мир и братство).

Имя лауреата и год награждения вынесены на ребро медали.

Напомним, в 2022 году лауреатами Нобелевской премии мира стали Украинский центр гражданских свобод, российская правозащитная организация Мемориал и заключенный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий.

Соответствующие дипломы вручили: руководительнице украинского Центра гражданских свобод Александре Матвийчук, жене белорусского активиста Олеся Беляцкого, который содержится в СИЗО, и представителю российского правозащитного центра Мемориал Яну Рачинскому.

Фото: Bertil Jonsson|Dreamstime.com

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