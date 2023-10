Нобелевская премия мира 2023: лауреатом стала иранская защитница прав женщин Наргес Мохаммади

В пятницу, 6 октября, в Осло объявили решение норвежского Нобелевского комитета.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала известная иранская правозащитница и журналистка, которая выступала за права женщин и отмену смертной казни, Наргес Мохаммади.

Наргес Мохаммади получила эту награду за “борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех”.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023