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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нобелівська премія миру 2023: лауреаткою стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді

Нобелівська премія

У п’ятницю, 6 жовтня, в Осло оголосили рішення норвезького Нобелівського комітету. 

Лауреатом Нобелівської премії миру у 2023 році стала відома іранська правозахисниця та журналістка, яка виступала за права жінок і скасування смертної кари, Наргес Мохаммаді.

Наргес Мохаммаді отримала цю нагороду за “боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за захист прав людини й свободи для всіх”.

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Зазначимо, що у 2023 році Нобелівська премія передбачає грошовий приз в 11 млн шведських крон (близько $1 млн), диплом та золоту медаль.

Нобелівська медаль миру містить на реверсі фігури трьох чоловіків та напис – Pro pace et fraternitate gentium (За мир та братерство).

Ім’я лауреата та рік нагородження винесені на ребро медалі.

Нагадаємо, у 2022 році лауреатами Нобелівської премії миру стали Український центр громадянських свобод, російська правозахисна організація Меморіал та ув’язнений білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

Відповідні дипломи вручили: керівниці українського Центру громадянських свобод Олександрі Матвійчук, дружині білоруського активіста Олеся Біляцького, який утримується у СІЗО, та представнику російського правозахисного центру Меморіал Яну Рачинському.

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Нобелівська премія миру 2023: лауреаткою стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді

Фото: Bertil Jonsson|Dreamstime.com

Нобелівські лауреати, Нобелівська премія, Норвегія
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