Нобелівська премія миру 2023: лауреаткою стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді

У п’ятницю, 6 жовтня, в Осло оголосили рішення норвезького Нобелівського комітету.

Лауреатом Нобелівської премії миру у 2023 році стала відома іранська правозахисниця та журналістка, яка виступала за права жінок і скасування смертної кари, Наргес Мохаммаді.

Наргес Мохаммаді отримала цю нагороду за “боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за захист прав людини й свободи для всіх”.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023