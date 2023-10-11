Разведка Британии: Тысячи оккупантов имеют ПТСР и непригодны к службе

Боевая эффективность армии России остается на неоптимальном уровне.

Причина кроется в том, что в РФ не слишком заботятся о психическом здоровье своих солдат и их боевой готовности, считают в разведке Минобороны Великобритании.

По информации, которая есть в распоряжении британского оборонного ведомства, сейчас российские военные переживают кризис психического здоровья.

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– Если в декабре 2022 года российские психологи обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ориентировочно у 100 тыс. военнослужащих, то сейчас эта цифра почти наверняка больше, – отмечают британские разведчики.

Проблемы с психическим здоровьем обостряются, считают в разведке Минобороны Великобритании, потому что российские военные не могут обеспечить достаточного количества ротаций для восстановления солдат после боев.

– На эту проблему обращали внимание многие командиры, в частности отстраненный в июле от командования 58 общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, – добавляют британские разведчики.

Кроме того, в британском оборонном ведомстве обнаружили дополнительные признаки того, что российские врачи отправляют на фронт непригодных к службе.

На это, в частности, указывает значительно больше, чем в прошлом году, жалоб на российские военно-врачебные комиссии.

К слову, во многих случаях в удовлетворении жалоб или отказывают, или оставляют их без рассмотрения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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