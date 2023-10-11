Разведка Британии: Тысячи оккупантов имеют ПТСР и непригодны к службе
Боевая эффективность армии России остается на неоптимальном уровне.
Причина кроется в том, что в РФ не слишком заботятся о психическом здоровье своих солдат и их боевой готовности, считают в разведке Минобороны Великобритании.
По информации, которая есть в распоряжении британского оборонного ведомства, сейчас российские военные переживают кризис психического здоровья.
– Если в декабре 2022 года российские психологи обнаружили посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ориентировочно у 100 тыс. военнослужащих, то сейчас эта цифра почти наверняка больше, – отмечают британские разведчики.
Проблемы с психическим здоровьем обостряются, считают в разведке Минобороны Великобритании, потому что российские военные не могут обеспечить достаточного количества ротаций для восстановления солдат после боев.
– На эту проблему обращали внимание многие командиры, в частности отстраненный в июле от командования 58 общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, – добавляют британские разведчики.
Кроме того, в британском оборонном ведомстве обнаружили дополнительные признаки того, что российские врачи отправляют на фронт непригодных к службе.
На это, в частности, указывает значительно больше, чем в прошлом году, жалоб на российские военно-врачебные комиссии.
К слову, во многих случаях в удовлетворении жалоб или отказывают, или оставляют их без рассмотрения.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР
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