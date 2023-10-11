Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби

російські військові

Бойова ефективність армії Росії залишається на неоптимальному рівні.

Причина криється в тому, що у РФ не надто переймаються психічним здоров’ям своїх солдатів та їхньою бойовою готовністю, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, наразі російські військові переживають кризу психічного здоров’я.

Зараз дивляться

– Якщо в грудні 2022 року російські психологи виявили посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) орієнтовно в 100 тис. військовослужбовців, то зараз ця цифра майже напевно більша, – зазначають британські розвідники.

Проблеми з психічним здоров’ям загострюються, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії, тому що російські військові не можуть забезпечити достатньої кількості ротацій для відновлення солдатів після боїв.

– На цю проблему звертали увагу багато командирів, зокрема звільнений у липні від командування 58 загальновійськовою армією генерал-майор Іван Попов, – додають британські розвідники.

Крім того, у британському оборонному відомстві виявили додаткові ознаки того, що російські лікарі відправляють на фронт непридатних до служби.

На це, зокрема, вказує значно більше, ніж торік, скарг на російські військово-лікарські комісії.

До слова, у багатьох випадках у задоволенні скарг або відмовляють, або залишають їх без розгляду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, Росія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Після операцій Синиця та Бариня фіксується зростання звернень військових РФ – Юсов
Андрій Юсов - представник ГУР
У ГУР оцінили, скільки років потрібно армії РФ на повне відновлення
російські солдати
З доходів від заморожених активів РФ. Бельгія створить фонд допомоги Україні на €1,7 млрд
прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо
Усі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом блоку – Столтенберг
Єнс Столтенберг
На які пільги та виплати можуть розраховувати кавалери ордену За мужність III ступеня – розповідає юрист
Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь