Розвідка Британії: Тисячі окупантів мають ПТСР та непридатні до служби
Бойова ефективність армії Росії залишається на неоптимальному рівні.
Причина криється в тому, що у РФ не надто переймаються психічним здоров’ям своїх солдатів та їхньою бойовою готовністю, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.
За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, наразі російські військові переживають кризу психічного здоров’я.
– Якщо в грудні 2022 року російські психологи виявили посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) орієнтовно в 100 тис. військовослужбовців, то зараз ця цифра майже напевно більша, – зазначають британські розвідники.
Проблеми з психічним здоров’ям загострюються, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії, тому що російські військові не можуть забезпечити достатньої кількості ротацій для відновлення солдатів після боїв.
– На цю проблему звертали увагу багато командирів, зокрема звільнений у липні від командування 58 загальновійськовою армією генерал-майор Іван Попов, – додають британські розвідники.
Крім того, у британському оборонному відомстві виявили додаткові ознаки того, що російські лікарі відправляють на фронт непридатних до служби.
На це, зокрема, вказує значно більше, ніж торік, скарг на російські військово-лікарські комісії.
До слова, у багатьох випадках у задоволенні скарг або відмовляють, або залишають їх без розгляду.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР
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