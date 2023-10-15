Новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет стоить более $2 млрд — Белый дом

В воскресенье, 15 октября, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет вооружений для Израиля и Украины будет стоить более $2 млрд.

Как сообщает The Guardian, в интервью Face the Nation на CBS Салливан сказал, что на этой неделе Джо Байден проведет переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Белый дом и законодатели в Конгрессе США активно обсуждают возможность объединить в один запрос помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

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Сообщалось, что такую стратегию предложили представители Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, которые поддерживают Украину.

Они считают, что это поможет обеспечить дополнительное финансирование Киева, несмотря на противодействие со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей и Сенате.

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