Северная Корея могла передать России ракеты – СМИ

Северная Корея передала России не только боеприпасы. Расследователи из центра Досье Михаила Ходорковского утверждают, что там могли быть и ракеты.

Они ссылаются на корабельные документы российского судна Ангара, участвующего в перевозках из КНДР.

В документах говорится, что в трюме сухогрузного судна перевозили “50,69 тонны ракет с разрывным зарядом”. Пунктом назначения указан залив Стрелок в Приморском крае, где располагается военная база Дунай. Но в самих документах не указывается, что судно посещало КНДР.

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Недавно в Белом доме сообщили, что владеют информацией о доставке в Россию из КНДР более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Поставки вооружения между странами связывают с недавним визитом в Россию северокорейского диктатора Ким Чен Ына и его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Изучив спутниковые снимки, исследовательский центр RUSI пришел к выводу, что российские суда Мария и Ангара в течение последних двух месяцев забирали грузы в порту Раджин (КНДР) и переправляли их на российскую базу на Дальнем Востоке.

Суда курсируют между КНДР и военной базой Дунай (РФ), расположенной в закрытой территориальной зоне в Приморском крае.

В сентябре Госдеп США заявлял, что Вашингтон готов без колебаний ввести новые санкции, если встреча Путина и Кима приведет к передаче оружия между двумя странами.

Источник: Досье

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