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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Північна Корея могла передати Росії ракети – ЗМІ

кім чен ин і путін
Фото: Getty Images

Північна Корея передала Росії не лише боєприпаси. Розслідувачі з центру Досьє Михайла Ходорковського стверджують, що там могли бути й ракети.

Вони посилаються на корабельні документи російського судна Ангара, що бере участь у перевезеннях із КНДР.

У документах йдеться, що у трюмі суховантажного судна перевозили “50,69 тонн ракет із розривним зарядом”. Пунктом призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, де розташовується військова база Дунай. Водночас, у самих документах не зазначається, що судно відвідувало КНДР.

Зараз дивляться

Нещодавно у Білому домі повідомили, що володіють інформацією про доставку до Росії із КНДР понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

Постачання озброєння між країнами пов’язують із нещодавнім візитом до Росії північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вивчивши супутникові знімки, дослідницький центр RUSI дійшов висновку, що російські судна Марія та Ангара протягом останніх двох місяців забирали вантажі у порту Раджин (КНДР) та переправляли їх на російську базу на Далекому Сході.

Судна курсують між КНДР та військовою базою Дунай (РФ), розташованою у закритій територіальній зоні у Приморському краї.

У вересні Держдеп США заявляв, що Вашингтон готовий без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч Путіна та Кіма призведе до передавання зброї між двома країнами.

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Джерело: Досье

Війна в Україні, Володимир Путін, Кім Чен Ин, КНДР, Північна Корея, Ракета, Росія
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