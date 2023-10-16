Північна Корея могла передати Росії ракети – ЗМІ
Північна Корея передала Росії не лише боєприпаси. Розслідувачі з центру Досьє Михайла Ходорковського стверджують, що там могли бути й ракети.
Вони посилаються на корабельні документи російського судна Ангара, що бере участь у перевезеннях із КНДР.
У документах йдеться, що у трюмі суховантажного судна перевозили “50,69 тонн ракет із розривним зарядом”. Пунктом призначення вказана затока Стрєлок у Приморському краї, де розташовується військова база Дунай. Водночас, у самих документах не зазначається, що судно відвідувало КНДР.
Нещодавно у Білому домі повідомили, що володіють інформацією про доставку до Росії із КНДР понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.
Постачання озброєння між країнами пов’язують із нещодавнім візитом до Росії північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Вивчивши супутникові знімки, дослідницький центр RUSI дійшов висновку, що російські судна Марія та Ангара протягом останніх двох місяців забирали вантажі у порту Раджин (КНДР) та переправляли їх на російську базу на Далекому Сході.
Судна курсують між КНДР та військовою базою Дунай (РФ), розташованою у закритій територіальній зоні у Приморському краї.
У вересні Держдеп США заявляв, що Вашингтон готовий без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч Путіна та Кіма призведе до передавання зброї між двома країнами.
Джерело: Досье
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов