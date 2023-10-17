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США готовы перебросить 2 тыс. военных в поддержку Израиля — WSJ

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Министерство обороны США избрало около 2 тысяч военнослужащих для потенциального развертывания в поддержку Израиля.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что перед военными поставлены задачи по консультированию и медицинской поддержке. Участия американских солдат в возможных боевых действиях не предполагается, пехоту в состояние готовности не приводили.

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На данный момент войска дислоцированы как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. Как отмечает WSJ, остается неясным, при каких обстоятельствах и где США могли бы разместить войска, но решение Пентагона говорит о том, что администрация Джо Байдена готовится поддержать израильскую армию в случае наземной операции в секторе Газа.

К слову, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут помогать как Украине, так и Израилю в борьбе за независимость.

Израиль, Война в Израиле, Пентагон, США
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