По меньшей мере 18 попаданий: дроны СБУ атаковали полевой лагерь РФ в Курской области
Дроны СБУ не менее 18 раз попали по полевому лагерю армии РФ возле села Постоялые Дворы и военного аэродрома Халино в Курской области России.
Об этом со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Есть информация, что в лагере было сосредоточено до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц техники.
В данный момент точной информации относительно потерь РФ нет, но очевидно, что поражения после такого количества попаданий значительные, отмечает Андрей Цаплиенко.
Источник: Андрей Цаплиенко
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