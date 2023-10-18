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Татьяна Забожко, редактор ленты

По меньшей мере 18 попаданий: дроны СБУ атаковали полевой лагерь РФ в Курской области

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Дроны СБУ не менее 18 раз попали по полевому лагерю армии РФ возле села Постоялые Дворы и военного аэродрома Халино в Курской области России.

Об этом со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Есть информация, что в лагере было сосредоточено до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц техники.

В данный момент точной информации относительно потерь РФ нет, но очевидно, что поражения после такого количества попаданий значительные, отмечает Андрей Цаплиенко.

Источник: Андрей Цаплиенко

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