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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували польовий табір РФ у Курській області

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Дрони СБУ щонайменше 18 разів влучили по польовому табору армії РФ біля села Постоялі Двори та військового аеродрому Халино в Курській області Росії.

Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомляє український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Є інформація, що в таборі було зосереджено до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць техніки.

Наразі точної інформації щодо втрат РФ немає, але очевидно, що ураження після такої кількості влучань є значними, наголошує Андрій Цаплієнко.

Джерело: Андрій Цаплієнко

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