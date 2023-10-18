Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Щонайменше 18 влучань: дрони СБУ атакували польовий табір РФ у Курській області
Дрони СБУ щонайменше 18 разів влучили по польовому табору армії РФ біля села Постоялі Двори та військового аеродрому Халино в Курській області Росії.
Про це з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомляє український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
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Є інформація, що в таборі було зосереджено до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць техніки.
Наразі точної інформації щодо втрат РФ немає, але очевидно, що ураження після такої кількості влучань є значними, наголошує Андрій Цаплієнко.
Джерело: Андрій Цаплієнко
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