Израиль призвал Россию выслать делегацию ХАМАС, которая прибыла в Москву

В четверг представители ХАМАС прибыли в Москву для обсуждения продолжающейся войны с Израилем с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. На встрече также присутствовал Али Багери Кани, заместитель министра иностранных дел Ирана, страны, которая является заинтересованным лицом в войне с Израилем.

Делегацию ХАМАС возглавлял Муса Абу Марзук, глава офиса террористической группировки по международным связям. В нее также входил Басем Наим, бывший министр здравоохранения ХАМАС в Газе и представитель организации в Москве, говорится в заявлении ХАМАС.

Целью визита было обсуждение продолжающейся войны с Израилем и пути прекращения “сионистских преступлений, поддерживаемых США и Западом”.

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Делегация ХАМАС также высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и усилия российской дипломатии.

Богданов, который также является специальным посланником Путина на Ближнем Востоке, заявил о поддержке Россией прав палестинского народа и рассказал об усилиях своей страны по достижению прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров в Газе.

Израиль отреагировал

МИД Израиля обрушился на Россию с критикой за то, что она принимает у себя представителей террористической группировки.

— ХАМАС — террористическая организация, которая хуже, чем ИГИЛ… Израиль расценивает приглашение высокопоставленных представителей ХАМАС в Москву как непристойный шаг, оказывающий поддержку терроризму и узаконивающий злодеяния террористов ХАМАС, — написал в X (бывший Twitter) официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят.

Он напомнил российской стороне, что “руки высокопоставленных чиновников ХАМАСа запятнаны кровью более 1 400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены, и они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков”.

Кроме того, в Иерусалиме в четверг призвали Россию выслать из страны прибывшую с визитом делегацию ХАМАС, заявив, что их приглашение в Москву “достойно сожаления”.

Израиль в последние дни неоднократно обращался к Москве в связи с ее частыми высказываниями в адрес еврейского государства в контексте войны в Газе, сообщили во вторник газете The Times of Israel в МИДе.

На этой неделе израильский дипломат провел беседу с российским официальным лицом, в ходе которой выразил “недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия” в войне против ХАМАС, и подчеркнул надежду Израиля на то, что Москва займет “более взвешенную” позицию, добавили в министерстве.

Источники: The Times of Israel, The Guardian, Telegram-канал ХАМАС

Фото: Telegram-канал ХАМАС

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