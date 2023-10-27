Ізраїль закликав Росію вислати делегацію ХАМАС, яка прибула до Москви

У четвер представники ХАМАС прибули до Москви для обговорення війни з Ізраїлем із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. На зустрічі також був присутній Алі Багері Кані, заступник міністра закордонних справ Ірану, країни, яка є зацікавленою особою у війні з Ізраїлем.

Делегацію ХАМАС очолював Муса Абу Марзук, глава офісу терористичного угруповання з міжнародних зв’язків. До неї також входив Басем Наїм, колишній міністр охорони здоров’я ХАМАС у Газі та представник організації в Москві, йдеться в заяві ХАМАС.

Метою візиту було обговорення війни з Ізраїлем і шляхи припинення “сіоністських злочинів, підтримуваних США і Заходом”.

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Делегація ХАМАС також високо оцінила позицію президента Росії Володимира Путіна і зусилля російської дипломатії.

Богданов, який також є спеціальним посланцем Путіна на Близькому Сході, заявив про підтримку Росією прав палестинського народу і розповів про зусилля своєї країни щодо досягнення припинення вогню і відкриття гуманітарних коридорів у Газі.

Ізраїль відреагував

МЗС Ізраїлю розкритикувало Росію за те, що вона приймає у себе представників терористичного угруповання.

– ХАМАС – терористична організація, яка гірша, ніж ІДІЛ… Ізраїль розцінює запрошення високопоставлених представників ХАМАС до Москви як непристойний крок, що надає підтримку тероризму і узаконює злодіяння терористів ХАМАС, – написав у X (колишній Twitter) офіційний представник МЗС Ізраїлю Ліор Хайят.

Він нагадав російській стороні, що “руки високопоставлених чиновників ХАМАС заплямовані кров’ю більше ніж 1 400 ізраїльтян, яких було зарізано, вбито, страчено і спалено, і вони відповідають за викрадення більш ніж 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і людьми похилого віку”.

Крім того, в Єрусалимі в четвер закликали Росію вислати з країни делегацію ХАМАС, яка прибула з візитом, заявивши, що їхнє запрошення до Москви “гідне жалю”.

Ізраїль останніми днями неодноразово звертався до Москви у зв’язку з її частими висловлюваннями на адресу єврейської держави в контексті війни в Газі, повідомили у вівторок газеті The Times of Israel у МЗС.

Цього тижня ізраїльський дипломат провів бесіду з російською офіційною особою, під час якої висловив “незадоволення Єрусалима тією роллю, яку відіграє Росія” у війні проти ХАМАС, і наголосив на сподіваннях Ізраїлю на те, що Москва займе “більш виважену” позицію, додали в міністерстві.

Джерела: The Times of Israel, The Guardian, Telegram-канал ХАМАС

Фото: Telegram-канал ХАМАС

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