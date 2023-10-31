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Марта Бондаренко, редактор ленты

Конгресс США обнародовал законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

ізраїль залізний купол
Фото: Getty Images

Палата представителей Конгресса США обнародовала законопроект, предусматривающий выделение Израилю оборонной помощи на сумму $14,3 млрд.

Об этом пишет издание The Hill.

Законопроектом планируется выделение $4 млрд на израильские оборонные системы Железный купол и Праща Давида и еще $1,2 млрд на разработку оборонной противоракетной системы Железный луч.

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Этот пакет является одним из первых законодательных актов, принятых под руководством нового спикера, республиканца Майка Джонсона. Комитет по вопросам регламента Палаты представителей возьмется за рассмотрение законопроекта в среду.

Члены обеих партий и палат Конгресса США подчеркивают важность поддержки Израиля в его борьбе с ХАМАСом. На прошлой неделе Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию в поддержку Израиля и осуждение ХАМАС.

Стоит отметить, что этот законопроект о помощи Тель-Авиву не соответствует стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте.

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Ранее в этом месяце Белый дом обнародовал запрос на экстренное финансирование в размере около 100 млрд долларов, включающий деньги для Израиля, Украины, безопасности собственных границ и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Законопроект Палаты представителей Республиканской партии совпадает с суммой денег для Израиля, включенной в приложение к запросу Белого дома.

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Исключение помощи Украине, вероятно, вызовет недовольство со стороны Белого дома и демократов в Конгрессе, которые были непреклонны в отношении объединения поддержки для двух союзников США. Некоторые республиканцы в Сенате, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла (республиканец), также призвали к оказанию помощи как Израилю, так и Украине.

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Источник: The Hill
Израиль, Война в Израиле, Конгресс США
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