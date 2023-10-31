Конгрес США оприлюднив законопроєкт про допомогу Ізраїлю на $14 млрд

Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт, що передбачає виділення Ізраїлю оборонної допомоги на суму $14,3 млрд.

Про це пише видання The Hill.

Законопроєктом планується виділення $4 млрд на ізраїльські оборонні системи Залізний купол і Праща Давида та ще $1,2 млрд на розробку оборонної протиракетної системи Залізний промінь.

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Цей пакет є одним із перших законодавчих актів, прийнятих під керівництвом нового спікера, республіканця Майка Джонсона. Комітет з питань регламенту Палати представників візьметься за розгляд законопроєкту в середу.

Члени обох партій і палат Конгресу США наголошують на важливості підтримки Ізраїлю в його боротьбі з ХАМАСом. Минулого тижня Палата представників переважною більшістю голосів схвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАСу.

Варто зазначити, що цей законопроєкт про допомогу Тель-Авіву не відповідає стратегії Білого дому щодо ув’язування допомоги Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті.

Раніше цього місяця Білий дім оприлюднив запит на екстрене фінансування в розмірі близько 100 млрд доларів, що містить гроші для Ізраїлю, України, безпеки власних кордонів і союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Законопроєкт Палати представників Республіканської партії збігається з сумою грошей для Ізраїлю, включеною в додаток до запиту Білого дому.

Виключення допомоги Україні, ймовірно, спровокує невдоволення з боку Білого дому та демократів у Конгресі, які були непохитними щодо об’єднання підтримки для двох союзників США. Деякі республіканці в Сенаті, серед яких лідер меншості Мітч Макконнелл (республіканець), також закликали до надання допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

Джерело : The Hill

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