Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах Америки цього тижня можуть ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Про це заявив речник Палати представників США, республіканець Майк Джонсон.

– Цього тижня ми внесемо в Палату представників окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба, – заявив Джонсон у коментарі іноземним журналістам.

Водночас пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо спільного пакету, що включатиме допомогу Україні, буде проігноровано.

Майкл Джонсон зазначив, що законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає підтримку двох партій і у Палаті представників, і у Сенаті США. На його думку, США більше не мають гаяти часу.

Зараз дивляться
Читайте також
США готуються до ширшої війни на Близькому Сході – Axios
Білий дім

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Bloomberg
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Джо Байден, Законопроект, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Варшаві відсторонили студентку медуніверситету за участь в антисемітській акції
Польща - прапори
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
вибух дим
Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
БпЛА Ланцет
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь