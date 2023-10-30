Конгрес США може цього тижня ухвалити закон про допомогу Ізраїлю, але без України

У Сполучених Штатах Америки цього тижня можуть ухвалити законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Про це заявив речник Палати представників США, республіканець Майк Джонсон.

– Цього тижня ми внесемо в Палату представників окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба, – заявив Джонсон у коментарі іноземним журналістам.

Водночас пропозиції адміністрації президента США Джо Байдена щодо спільного пакету, що включатиме допомогу Україні, буде проігноровано.

Майкл Джонсон зазначив, що законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає підтримку двох партій і у Палаті представників, і у Сенаті США. На його думку, США більше не мають гаяти часу.

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Джерело : Bloomberg

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