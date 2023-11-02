МИД требует от Турции объяснений после визита представителей оккупационной администрации из Ялты

Министерство иностранных дел Украины требует у Турции объяснения после визита представителей российской оккупационной администрации из Ялты.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ведомству стало известно об участии представителей оккупантов в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей в Турции.

В частности, они обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

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По словам Николенко, украинская сторона воспринимает эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. Так, МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации.

Согласно нормам международного права, Крым — это часть территории Украины, которая временно оккупирована Россией. Резолюции Генассамблеи ООН требуют воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма путем контактов с оккупантами.

В МИД ожидают, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагирует на российскую провокацию и не будут допускать повторения подобной ситуации в будущем.

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