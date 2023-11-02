МЗС вимагає від Туреччини пояснень після візиту представників окупаційної адміністрації з Ялти

Міністерство закордонних справ України вимагає у Туреччини пояснення після візиту представників російської окупаційної адміністрації з Ялти.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що їм стало відомо про участь представників окупантів у засіданні Міжнародної організації об’єднаних міст і місцевих влад у Туреччині.

Зокрема, вони обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлікдюзю міста Стамбул.

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За словами Ніколенка, українська сторона сприймає цю ситуацію з надзвичайною серйозністю. Так, МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації.

Згідно з нормами міжнародного права, Крим – це частина території України, яка тимчасово окупована Росією. Резолюції Генасамблеї ООН вимагають утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму шляхом контактів з окупантами.

У МЗС очікують, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належно відреагує на російську провокацію та не допускатиме повторення такої ситуації в майбутньому.

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