ООН призывает собрать $435 млн для помощи Украине накануне зимы

Руководство Организации Объединенных наций обратилось к партнерам с призывом собрать около $435 млн, чтобы оказать помощь Украине накануне зимнего сезона.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии иностранным журналистам.

— Мы и наши партнеры обратились с призывом собрать $435 млн для оказания зимней помощи более 1,7 млн человек по всей Украине до марта 2024 года, — сказал представитель генсека ООН.

По его словам, руководство ООН осуждает российские атаки по важным объектам критической инфраструктуры в различных областях Украины, в результате чего есть раненые гражданские жители и повреждены жилые дома.

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Представитель генсека ООН отметил, что партнерские неправительственные уже работают на местах, предоставляя психологическую поддержку и строительные материалы людям, чьи дома были повреждены в результате атак.

Он добавил, что была оказана необходимая помощь около 1,6 тыс. людям, которые остаются в прифронтовых городах Харьковской и Запорожской областей. Она включает медикаменты, гигиенические наборы, термоодеяла, матрасы, фонари, спальные мешки и прочее.

Источник : Укринформ

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