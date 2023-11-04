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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ООН закликає зібрати $435 млн для допомоги Україні напередодні зими

ООН
Фото: Depositphotos

Керівництво Організації Об’єднаних націй звернулося до партнерів з закликом зібрати близько $435 млн, щоб надати допомогу Україні напередодні зимового сезону.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік у коментарі іноземним журналістам.

– Ми та наші партнери звернулися з закликом зібрати $435 млн для надання зимової допомоги понад 1,7 млн осіб по всій Україні до березня 2024 року, – сказав речник генсека ООН.

За його словами, керівництво ООН засуджує російські атаки по важливих об’єктах критичної інфраструктури у різних областях України, внаслідок чого є поранені цивільні жителі та пошкоджені житлові будинки.

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Речник генсека ООН зазначив, що партнерські неурядові вже працюють на місцях, надаючи психологічну підтримку та будівельні матеріали людям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок атак.

Він додав, що було надано необхідну допомогу близько 1,6 тис. людям, які залишаються у прифронтових містах Харківської та Запорізької областей. Вона включає медикаменти, гігієнічні набори, термоковдри, матраци, ліхтарі, спальні мішки та інше.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Гроші, Запорізька область, зима, ООН, Харківська область
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