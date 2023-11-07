Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против РФ

Более 100 компаний Великобритании признались в нарушении санкций против Российской Федерации, введенных из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

По информации Financial Times, Британия столкнулась с серьезной проблемой, поскольку необходимо соблюдать ограничения против страны-агрессора. Британский подход основан на добровольном раскрытии информации — это даст компаниям возможность смягчить штрафы.

Журналисты издания утверждают, что введение санкций против России стало проблемой для британского бизнеса. Из-за широкой интеграции РФ в мировую экономику иностранные компании поддерживают деловые отношения с предприятиями страны-агрессора.

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Введение санкций против РФ имеет решающее значение для поддержания целостности международного порядка и верховенства закона, считают журналисты.

Несмотря на твердую позицию Британии и введение санкций для сдерживания дальнейшей агрессии, проблемы правоприменения отмечают сложную природу глобальной экономики и препятствия на пути изоляции России.

В материале обращают внимание, что США и ЕС также ввели санкции против РФ, направленные против физических и юридических лиц, причастных к агрессии. Санкции повлияли на российскую экономику, но эффективность ограничена интеграцией РФ в мировую экономику.

Источник : Financial Times

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