Понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти РФ

Понад 100 компаній Великої Британії зізналися у порушенні санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через повномасштабне вторгнення на територію України.

За інформацією Financial Times, Британія стикнулася з серйозною проблемою, оскільки необхідно дотримуватися обмежень проти країни-агресора. Британський підхід заснований на добровільному розкритті інформації – це дасть компаніям можливість пом’якшити штрафи.

Журналісти видання стверджують, що запровадження санкцій проти Росії стало проблемою для британського бізнесу. Через широку інтеграцію РФ у світову економіку іноземні компанії підтримують ділові відносини з підприємствами країни-агресора.

Зараз дивляться

Запровадження санкцій проти РФ має вирішальне значення для підтримки цілісності міжнародного порядку та верховенства закону, вважають журналісти.

Попри тверду позицію Британії та запровадження санкцій для стримування подальшої агресії, проблеми правозастосування наголошують на складній природі глобальної економіки та перешкодах на шляху ізоляції Росії.

У матеріалі звертають увагу, що США та ЄС також запровадили санкції проти РФ, спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії. Санкції вплинули на російську економіку, але ефективність обмежена інтеграцією РФ у світову економіку.

Джерело : Financial Times

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.