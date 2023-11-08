Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю отдельно от Украины

Во вторник, 7 ноября, демократы Сената США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе прошел Палату представителей, но не предусматривает помощи Украине в войне с Россией.

Об этом пишет Reuters.

— Время не терпит отлагательств, и необходимо, чтобы Сенат не откладывал оказание этой важнейшей помощи Израилю ни на один день, — сказал сенатор-республиканец Роджер Маршалл.

Демократы возразили, подчеркнув важность предоставления помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию охраны границ и средствам на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, которые были включены в запрос на финансирование в размере $106 млрд, направленный президентом Джо Байденом в Конгресс в прошлом месяце.

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Они также обвинили республиканцев в том, что те играют в политику с кризисом в Израиле, задерживая помощь еврейскому государству, увязывая ее с сокращением финансирования Службы внутренних доходов, излюбленной мишени республиканцев, вместо того, чтобы подготовить двухпартийный законопроект.

Законопроект Палаты представителей предусматривает выделение $14,3 млрд Израилю на ликвидацию последствий смертоносного нападения боевиков исламистского движения ХАМАС 7 октября, но при этом сокращает на такую же сумму финансирование Налоговой службы. Эти средства включают $4 млрд на закупку израильских систем обороны Iron Dome и David’s Sling для противодействия ракетным угрозам малой дальности, а также некоторые передачи оборудования из американских запасов.

— Наши союзники в Украине могут позволить себе задержку не больше, чем наши союзники в Израиле, — заявила сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая сенатский комитет по ассигнованиям.

Голосование в Палате представителей проходило в основном по партийному принципу. Демократы назвали предлагаемое сокращение налоговой службы политически мотивированной “ядовитой пилюлей”, которая приведет к увеличению дефицита бюджета США за счет сокращения сбора налогов. Они также заявили, что необходимо продолжать поддерживать Украину.

Чтобы стать законом, законопроект должен пройти через Сенат, контролируемый демократами, а также через Палату представителей, в которой большинство составляют республиканцы, и быть подписанным Байденом, демократом. Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект Палаты представителей.

Лидеры Сената готовят свой собственный законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.

Источник : Reuters

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