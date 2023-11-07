Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного Частяков, ранен его 13-летний сын
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины

Сенат США
Фото: Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд.

Соответствующее письмо обнародовано на сайте Министерства финансов США.

Его также подписали некоторые члены Палаты представителей и Сената.

Сейчас смотрят

В письме сказано, что американские чиновники 7 ноября “направили письмо в Конгресс с призывом одобрить запрос администрации Байдена о предоставлении $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украине в рамках дополнительного президентского пакета”.

Отмечается, что инициированный Джо Байденом пакет предусматривает военную, экономическую и гуманитарную помощь, “направленную на сохранение интересов нацбезопасности США во время глобальных вызовов”.

– Прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехом на поле боя в сопротивлении незаконному вторжению РФ, – отмечается в обращении.

Читайте также
Группа республиканцев выдвинула Байдену 12 условий по дальнейшей помощи Украине
Капітолій США

Детали письма к Конгрессу

Высокопоставленные чиновники США напомнили Конгрессу, что выделение средств помогает Украине поддерживать функционирование правительства и экономики и сосредоточить ресурсы на обороне.

Авторы письма обращают внимание, что полномасштабная агрессия РФ “является не только экзистенциальной угрозой для Украины”, но и угрозой мировым демократиям, экономической и национальной безопасности США.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

В письме указывается, что сумма в $11,8 млрд меньше, чем выделенная в 2023 году ($14,4 млрд).

– Запрос Администрации на сумму $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки является минимальной суммой, необходимой для покрытия базовых потребностей Украины, с учетом другой возможной международной помощи, — говорится в письме.

Отмечается, что поддержка США необходима, чтобы сохранить доступ Киева к финансированию МВФ в размере $15,6 млрд, которое может быть продлено “только в случае, если доноры совместно удовлетворят оставшиеся бюджетные потребности Украины”.

В письме говорится, что финансирования со стороны других государств, таких как Канада и страны Евросоюза, недостаточно для покрытия потребностей Украины. Ведь военные расходы нашего государства превышают 100% его налоговых поступлений, что “делает его полностью зависимым от внешней поддержки”.

Американские чиновники также обратили внимание на подотчетность и контроль за тем, как тратятся предоставленные Украине средства. В то же время Киев должен внедрять реформы, в частности бороться с коррупцией.

– Это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного контроля и прозрачности, а также значительной бюджетной поддержкой со стороны Евросоюза, других партнеров Большой семерки и Международного валютного фонда, — отмечается в обращении.

Авторы письма добавили, что без своевременной помощи Украина “не сможет защитить себя и предотвратить дальнейшее посягательство РФ на страны НАТО”.

Читайте также
Украину без поддержки Запада в 2024 году ждет дыра в $29 млрд – Марченко
Сергій Марченко - міністр фінансів України

Помощь Украине: что раньше предлагал Белый дом

В октябре американский лидер Джо Байден внес в Конгресс запрос на $106 млрд. Он предусматривал выделение $61,3 млрд для Украины в течение года и около $14 млрд – для Израиля.

Это предложение не нашло консенсуса среди республиканцев в Палате представителей США, и помощь решили разделить.

2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о $14,3 млрд помощи Израилю. В нем нет средств для Украины.

В Пентагоне предупреждали, что Россия может добиться успеха во время войны против Украины, если США прекратят помощь.

Читайте также
У Белого дома почти иссякли средства для поддержки Украины: надеются на Конгресс
Білий дім США

Источник: Министерство финансов США

Білий дім, Война в Украине, військова допомога, Энтони Блинкен, Конгресс США, Ллойд Остин, Финансирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Затяжная война — значительный риск для экономических перспектив Украины: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца
Верховна Рада
Франция планирует выделить в фонд поддержки Украины €200 млн
Себастьєн Лекорню
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.11.2023
DeepStateMap
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение юристов
мама і дитина

Загрузка

Игры
Видео
Боррель: Украина сдвинула очередь на вступление в ЕС. Что это значит

Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.

Наталья Луценко
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо
Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины
Парамедики делают невозможное: как спасают военных на передовой
Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь