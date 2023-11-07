Топовые чиновники США призвали Конгресс одобрить $11,8 млрд для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд.

Соответствующее письмо обнародовано на сайте Министерства финансов США.

Его также подписали некоторые члены Палаты представителей и Сената.

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В письме сказано, что американские чиновники 7 ноября “направили письмо в Конгресс с призывом одобрить запрос администрации Байдена о предоставлении $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украине в рамках дополнительного президентского пакета”.

Отмечается, что инициированный Джо Байденом пакет предусматривает военную, экономическую и гуманитарную помощь, “направленную на сохранение интересов нацбезопасности США во время глобальных вызовов”.

– Прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехом на поле боя в сопротивлении незаконному вторжению РФ, – отмечается в обращении.

Детали письма к Конгрессу

Высокопоставленные чиновники США напомнили Конгрессу, что выделение средств помогает Украине поддерживать функционирование правительства и экономики и сосредоточить ресурсы на обороне.

Авторы письма обращают внимание, что полномасштабная агрессия РФ “является не только экзистенциальной угрозой для Украины”, но и угрозой мировым демократиям, экономической и национальной безопасности США.

В письме указывается, что сумма в $11,8 млрд меньше, чем выделенная в 2023 году ($14,4 млрд).

– Запрос Администрации на сумму $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки является минимальной суммой, необходимой для покрытия базовых потребностей Украины, с учетом другой возможной международной помощи, — говорится в письме.

Отмечается, что поддержка США необходима, чтобы сохранить доступ Киева к финансированию МВФ в размере $15,6 млрд, которое может быть продлено “только в случае, если доноры совместно удовлетворят оставшиеся бюджетные потребности Украины”.

В письме говорится, что финансирования со стороны других государств, таких как Канада и страны Евросоюза, недостаточно для покрытия потребностей Украины. Ведь военные расходы нашего государства превышают 100% его налоговых поступлений, что “делает его полностью зависимым от внешней поддержки”.

Американские чиновники также обратили внимание на подотчетность и контроль за тем, как тратятся предоставленные Украине средства. В то же время Киев должен внедрять реформы, в частности бороться с коррупцией.

– Это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного контроля и прозрачности, а также значительной бюджетной поддержкой со стороны Евросоюза, других партнеров Большой семерки и Международного валютного фонда, — отмечается в обращении.

Авторы письма добавили, что без своевременной помощи Украина “не сможет защитить себя и предотвратить дальнейшее посягательство РФ на страны НАТО”.

Помощь Украине: что раньше предлагал Белый дом

В октябре американский лидер Джо Байден внес в Конгресс запрос на $106 млрд. Он предусматривал выделение $61,3 млрд для Украины в течение года и около $14 млрд – для Израиля.

Это предложение не нашло консенсуса среди республиканцев в Палате представителей США, и помощь решили разделить.

2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о $14,3 млрд помощи Израилю. В нем нет средств для Украины.

В Пентагоне предупреждали, что Россия может добиться успеха во время войны против Украины, если США прекратят помощь.

Источник: Министерство финансов США

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