Украина может вступить в ЕС только после эксгумации жертв Волынской трагедии – Яблонский

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Украина может вступить в Европейский Союз только после эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал польской радиостанции ZET.

Политик рассказал, что процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники на Тернопольщине.

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По словам Яблонского, власти Польши будут продолжать работать над быстрой выдачей разрешения на эксгумацию.

– По нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это тоже уже осознают, Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз, – сказал заместитель министра.

Яблонский также отметил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.

Волынская трагедия

11 июля 1943 года на Волыни состоялось “кровавое воскресенье” – кульминационный момент Волынской трагедии, которую польские депутаты считают геноцидом.

В тот день украинские подразделения ОУН и УПА, часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения, говорится в сообщении.

Также в резолюции говорится, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, во время которого “было убито более 100 тыс. поляков, часто – очень жестоким способом”.

Фото: МИД Польши

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