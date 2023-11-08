Украина может вступить в ЕС только после эксгумации жертв Волынской трагедии – Яблонский
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Украина может вступить в Европейский Союз только после эксгумации жертв Волынской трагедии.
Об этом он сказал польской радиостанции ZET.
Политик рассказал, что процесс эксгумации уже начался на первом участке в селе Пужники на Тернопольщине.
По словам Яблонского, власти Польши будут продолжать работать над быстрой выдачей разрешения на эксгумацию.
– По нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это тоже уже осознают, Украине нечего мечтать о вступлении в Евросоюз, – сказал заместитель министра.
Яблонский также отметил, что без решения вопроса эксгумации невозможно строить долгосрочное примирение с Украиной, и власти Польши будут подчеркивать этот факт.
Волынская трагедия
11 июля 1943 года на Волыни состоялось “кровавое воскресенье” – кульминационный момент Волынской трагедии, которую польские депутаты считают геноцидом.
В тот день украинские подразделения ОУН и УПА, часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения, говорится в сообщении.
Также в резолюции говорится, что с 2016 года 11 июля отмечается как Национальный день памяти жертв геноцида, во время которого “было убито более 100 тыс. поляков, часто – очень жестоким способом”.
Фото: МИД Польши
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