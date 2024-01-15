Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ

Искусственный интеллект повлияет на почти 40% рабочих мест во всем мире, заменяя одни и дополняя другие.

Об этом сообщает Международный валютный фонд.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что в большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство — “тревожную тенденцию”, на которую политики должны активно реагировать, чтобы “предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности с помощью этой технологии”.

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В МВФ считают, что в развитых странах около 60 процентов рабочих мест могут подвергнуться воздействию ИИ. Около половины из этих профессий может получить выгоду от интеграции искусственного интеллекта.

В других случаях программы с искусственным интеллектом будут выполнять ключевые задачи, что может снизить спрос на рабочую силу. Это приведет к снижению заработной платы и сокращению количества наемных работников. В наиболее экстремальных случаях некоторые из этих рабочих мест могут вообще исчезнуть.

Зато в странах с развивающейся экономикой и странах с низким уровнем дохода влияние искусственного интеллекта, как ожидается, составит 40% и 26% соответственно.

— Эти данные свидетельствуют о том, что страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с меньшим количеством немедленных разрушений, вызванных искусственным интеллектом, — говорится в анализе.

Однако многие из этих стран не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, что повышает риск того, что со временем эта технология может углубить неравенство между странами.

В то же время Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов во всем мире благодаря использованию ИИ.

Ранее эксперт Мартин Форд назвал три категории профессий, которые пока не сможет заменить искусственный интеллект.

Источник : МВФ

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