Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ

Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ
Фото: Pixabay

Искусственный интеллект повлияет на почти 40% рабочих мест во всем мире, заменяя одни и дополняя другие.

Об этом сообщает Международный валютный фонд.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что в большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, ухудшит общее неравенство — “тревожную тенденцию”, на которую политики должны активно реагировать, чтобы “предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности с помощью этой технологии”.

Сейчас смотрят

В МВФ считают, что в развитых странах около 60 процентов рабочих мест могут подвергнуться воздействию ИИ. Около половины из этих профессий может получить выгоду от интеграции искусственного интеллекта.

В других случаях программы с искусственным интеллектом будут выполнять ключевые задачи, что может снизить спрос на рабочую силу. Это приведет к снижению заработной платы и сокращению количества наемных работников. В наиболее экстремальных случаях некоторые из этих рабочих мест могут вообще исчезнуть.

Зато в странах с развивающейся экономикой и странах с низким уровнем дохода влияние искусственного интеллекта, как ожидается, составит 40% и 26% соответственно.

— Эти данные свидетельствуют о том, что страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сталкиваются с меньшим количеством немедленных разрушений, вызванных искусственным интеллектом, — говорится в анализе.

Однако многие из этих стран не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, что повышает риск того, что со временем эта технология может углубить неравенство между странами.

В то же время Георгиева также указала на возможности для увеличения производства и доходов во всем мире благодаря использованию ИИ.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Ранее эксперт Мартин Форд назвал три категории профессий, которые пока не сможет заменить искусственный интеллект.

Читайте также
ООН призывает выделить $4,2 млрд на поддержку украинцев в 2024 году
прийом біженців

Источник: МВФ
МВФ, Штучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Искусственный интеллект в образовании: как технология влияет на обучение в украинских школах
школа діти за партами
Третий транш от МВФ: на счета Украины поступило $900 млн
Денис Шмигаль
Транш на $900 млн: МВФ утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования для Украины
Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ
Web Summit 2023: €40 тыс. для украинских военных и победный стартап
Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ
Перепутал с ящиком перцев. В Южной Корее робот раздавил человека
Тревожная тенденция. Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире — МВФ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь