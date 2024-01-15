Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира

Украина и Швейцария совместно начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд конференции с журналистами 15 января.

Глобальный саммит мира

— Мы сегодня говорили о том, что Швейцария поддерживает процесс мира. Президент Зеленский спросил меня, готова ли Швейцария провести и организовать встречу на самом высоком уровне. Я подтвердила: да, Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что будем заниматься углубленно этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным, — заявила Виола Амхерд.

По ее словам, правительство Швейцарии уже назначило лицо, которое будет заниматься подготовкой к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.

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— Швейцария в будущем будет выступать за надежный и длительный мир в Украине. И мы рады тому, что Швейцария может сделать свой вклад, — подчеркнула Амхерд.

Какие страны будут участвовать

Журналисты спросили Владимира Зеленского, какие страны планируют пригласить для участия в Глобальном саммите мира. В частности, у главы государства уточнили, хочет ли он видеть там представителей России, Китая или других государств, которые поддерживают агрессию Кремля.

— Что касается списка: мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем. Мы хотели бы, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. Для нас очень важно показать, что весь мир против агрессии России и за то, чтобы был справедливый мир, — подчеркнул Зеленский.

Формула мира Украины

Формула мира Украины, предложенная президентом Владимиром Зеленским, предусматривает по меньшей мере 10 обязательных пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных (в частности, похищенных украинских детей);

выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

выведение российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

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