Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира
Украина и Швейцария совместно начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд конференции с журналистами 15 января.
Глобальный саммит мира
— Мы сегодня говорили о том, что Швейцария поддерживает процесс мира. Президент Зеленский спросил меня, готова ли Швейцария провести и организовать встречу на самом высоком уровне. Я подтвердила: да, Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что будем заниматься углубленно этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным, — заявила Виола Амхерд.
По ее словам, правительство Швейцарии уже назначило лицо, которое будет заниматься подготовкой к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.
— Швейцария в будущем будет выступать за надежный и длительный мир в Украине. И мы рады тому, что Швейцария может сделать свой вклад, — подчеркнула Амхерд.
Какие страны будут участвовать
Журналисты спросили Владимира Зеленского, какие страны планируют пригласить для участия в Глобальном саммите мира. В частности, у главы государства уточнили, хочет ли он видеть там представителей России, Китая или других государств, которые поддерживают агрессию Кремля.
— Что касается списка: мы открыты ко всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность, поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем. Мы хотели бы, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. Для нас очень важно показать, что весь мир против агрессии России и за то, чтобы был справедливый мир, — подчеркнул Зеленский.
Формула мира Украины
Формула мира Украины, предложенная президентом Владимиром Зеленским, предусматривает по меньшей мере 10 обязательных пунктов:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных (в частности, похищенных украинских детей);
- выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- выведение российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания войны.