Шольц обвинил страны ЕС в недостаточной помощи Украине, Брюссель проводит аудит оружия

Брюссель проводит аудит того, сколько оружия страны-члены ЕС предоставили Украине с момента полномасштабного вторжения РФ в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не прислали столько помощи, сколько могли.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Указано, что Европейская служба внешних связей (EEAS) намерена представить результаты проверки к саммиту лидеров ЕС, который состоится 1 февраля.

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По словам одного из дипломатов, аудит будет базироваться на материалах, предоставленных государствами-членами в ответ на запросы EEAS. Это уже привело к сопротивлению со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Решение о проведении аудита было принято после того, как на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сравнить военные поставки стран в Киев.

— Поставки оружия для Украины, запланированные на сегодня большинством стран — членов ЕС, слишком малы. Нам [также] нужен обзор того, какой конкретный вклад сделают наши европейские партнеры для поддержки Украины в этом году, — заявил Шольц.

По данным Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года Германия предоставила военную помощь Украине на более чем €17 млрд. Это в пять раз больше, чем Дания, второй по объемам помощи спонсор среди стран ЕС.

— Хотя высказывания Шольца были истолкованы как упрек другим крупным государствам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства гораздо меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был частно поддержан высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить Киеву больше оружия в критический момент, — добавляет издание.

Ранее СМИ сообщали, что Европейская комиссия готова пойти навстречу некоторым требованиям Венгрии, чтобы получить пакет поддержки для Украины в размере 50 млрд евро.

Источник : Financial Times

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