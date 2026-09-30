В Киеве энергетики восстановили электроснабжение для 8 тысяч домов после массированной российской атаки, которая повредила энергетическую инфраструктуру столицы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Аварийное отключение электричества в Киеве 30 сентября: что известно

В ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев. В ДТЭК сообщили, что в результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура столицы.

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После атаки энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. По состоянию на утро им удалось восстановить электроснабжение в 8 тыс. домов.

В компании отметили, что работы на поврежденной инфраструктуре продолжаются.

— Продолжаем работать круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение киевлян, — сообщили в ДТЭК.

Напомним, что в ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на Киев.

Последствия ударов зафиксировали сразу в нескольких районах города, в частности перебои с электроснабжением.

По последним данным, в результате российских ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали.