Атака РФ повредила энергетику Киева: свет вернули 8 тысячам семей
В Киеве энергетики восстановили электроснабжение для 8 тысяч домов после массированной российской атаки, которая повредила энергетическую инфраструктуру столицы.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Аварийное отключение электричества в Киеве 30 сентября: что известно
В ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку на Киев. В ДТЭК сообщили, что в результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура столицы.
После атаки энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. По состоянию на утро им удалось восстановить электроснабжение в 8 тыс. домов.
В компании отметили, что работы на поврежденной инфраструктуре продолжаются.
— Продолжаем работать круглосуточно, чтобы обеспечить надежное электроснабжение киевлян, — сообщили в ДТЭК.
Напомним, что в ночь на 30 сентября российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на Киев.
Последствия ударов зафиксировали сразу в нескольких районах города, в частности перебои с электроснабжением.
По последним данным, в результате российских ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали.