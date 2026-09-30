Утром 30 сентября Киев окутали туман и загрязненный воздух.

В ГСЧС объяснили, что после предыдущих российских обстрелов в воздухе остались дым и сажа, а антициклон и отсутствие ветра удерживают загрязнение у поверхности земли.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Качество воздуха в Киеве 30 сентября: что известно

По объяснению ГСЧС, после предыдущих обстрелов в воздухе остались дым и сажа, которые поднялись в верхние слои атмосферы. Из-за антициклона эти загрязнения временно прижимаются ближе к земле.

Ситуацию усугубляет почти полное отсутствие ветра, из-за чего воздух сейчас практически не продувается.

В ГСЧС отметили, что ситуация должна постепенно улучшиться, когда усилится ветер и выйдет солнце.

В ГСЧС рекомендуют киевлянам закрыть окна и форточки и пока не проветривать помещения. Особенно эта рекомендация касается жителей Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки.

Если есть возможность, стоит включить очиститель воздуха. Также в помещении можно провести влажную уборку.

Водителям из-за ухудшения видимости рекомендуют пользоваться противотуманными фарами и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах.

Ночная атака на Киев 30 сентября: что известно

В ночь на 30 сентября Россия совершила ракетно-дроновую атаку на Киев. Взрывы в столице раздавались всю ночь, а последствия зафиксировали в нескольких районах.

В Святошинском районе горел частный дом, еще около десяти домов были повреждены. В Оболонском районе произошло возгорание в здании магазина.

В Голосеевском районе спасатели потушили пожар в бане, бытовке и бетоносмесителе. В Подольском районе были пожары и разрушения в нежилых и складских зданиях, а также горел двухэтажный частный дом.

В Соломенском районе после атаки загорелся травяной настил на открытой территории.

По состоянию на утро известно о двух погибших и четырех пострадавших в Киеве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.