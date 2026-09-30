Верховная Рада может провести дополнительное заседание 12 октября, чтобы принять законопроекты, от которых зависит получение Украиной международного финансирования.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, государство рискует недополучить в бюджет $29,5 млрд, если вовремя не выполнит взятые на себя обязательства перед партнерами.

Почему Рада может собраться 12 октября

Сергей Корецкий сообщил, что правительство работает над выполнением своей части обязательств до 15 октября. Речь идет о постановлениях и других решениях Кабинета министров.

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В то же время для получения всей суммы международного финансирования необходимо также принять ряд законов в Верховной Раде.

– Необходимо принять все – и постановления, и законы. Тогда мы получим все деньги. Это критически важно, – подчеркнул премьер.

По его словам, правительство работает с парламентом над тем, чтобы 12 октября сделать дополнительным сессионным днем и проголосовать за законопроекты, необходимые для поступления средств.

Почему Украине важно принять законы как можно быстрее

Корецкий пояснил, что после выполнения Украиной необходимых условий международным партнерам еще потребуется время на собственные процедуры согласования и выделения финансирования.

В то же время бюджетные расходы Украины привязаны к конкретным срокам, в частности к ежемесячной выплате зарплат.

Поэтому правительство передало народным депутатам дедлайны по каждому решению. Законы должны быть не только проголосованы, но и подписаны в установленные сроки, чтобы Украина успела получить необходимое финансирование.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. Если Верховная Рада будет принимать необходимые решения с задержкой, страна может потерять значительную часть из $29,5 млрд международного финансирования.

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