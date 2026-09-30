Певица Ирина Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човник, объявили пол третьего ребенка.

Федишин опубликовала трогательное видео на своей странице в Instagram.

Ирина Федишин объявила пол третьего ребенка

Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями устроили гендер-пати на природе.

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Для важного события Ирина выбрала нежное кружевное платье, которое подчеркнуло ее животик, а муж и сыновья гармонировали в белоснежных рубашках и светлых брюках.

Главную тайну семья раскрыла с помощью популярного тренда – специального баллона с цветным дымом.

В решающий момент воздух заполонило ярко-розовое облако, известив, что Ирина Федишин и Виталий Човник ждут дочь.

– Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок, – написала Ирина Федишин.

Напомним, что Ирина Федишин объявила о беременности в августе. Певица опубликовала видео, на котором позировала с букетом белых роз.

Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човником. Недавно они отпраздновали 20-летие супружеской жизни.

Пара воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

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