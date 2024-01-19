Нам нужно пересмотреть собственную оборонную политику — глава Еврокомиссии

На фоне продолжения вооруженной агрессии РФ в Украине европейским лидерам следует пересмотреть собственную оборонную политику и нарастить промышленную базу, способную ответить на вероятную угрозу в будущем.

Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

— Эти меры не только дадут нам лучший доступ к необходимым военным системам, но также значительно улучшат совместимость вооруженных сил разных государств – членов Евросоюза, — убеждена она.

Политик в очередной раз подтвердила убедительную поддержку Украины до завершения войны, развязанной захватчиками из России.

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— Мы поддерживали Украину с самого первого дня и дальше будем это делать. Поддержка наших партнеров в Киеве имеет решающее значение. Не только военная поддержка, это тоже очень важно, но и экономическая помощь, — резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, 18-19 января в Риге прошло заседание министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии, на котором было принято решение о создании общей балтийской зоны безопасности на восточной границе с Россией и Беларусью.

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