Нам потрібно переглянути власну оборонну політику – голова Єврокомісії

На тлі продовження збройної агресії РФ в Україні європейським лідерам слід переглянути власну оборонну політику та наростити промислову базу, здатну відповісти на ймовірну загрозу у майбутньому.

Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пресконференції у Стокгольмі разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном та прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

— Ці заходи не лише дадуть нам найкращий доступ до необхідних військових систем, а й значно покращать сумісність збройних сил різних держав – членів Євросоюзу, — переконана вона.

Політик укотре підтвердила переконливу підтримку України до завершення війни, розв’язаної загарбниками з Росії.

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— Ми підтримували Україну з першого дня і далі це робитимемо. Підтримка наших партнерів у Києві має вирішальне значення. Не лише військова підтримка, це також дуже важливо, а й економічна допомога, — резюмувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 18-19 січня в Ризі відбулося засідання міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії, на якому було ухвалено рішення про створення спільної балтійської зони безпеки на східному кордоні з Росією та Білоруссю.

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