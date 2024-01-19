РФ хочет использовать выборы-2024 в Европе, чтобы сорвать помощь Украине — США

Россия будет проводить информационные операции во время избирательных кампаний в Европе в 2024 году, чтобы настроить европейцев против помощи Украине.

Об этом заявил глава управления Госдепартамента США по дезинформации.

В этом году десятки стран мира будут выбирать новых лидеров: голосования будут проходить в Великобритании, Австрии и Грузии, а также выборы в Европейский парламент в июне.

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Специальный посланник и координатор Центра глобального взаимодействия (GEC) Джейми Рубин заявил, что Россия и Китай прикладывают немало усилий по всему миру, чтобы выдавать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее истинный источник.

Рубин не назвал конкретные страны, где это происходит, но считает, что основные угрозы в этом году направлены на Европу, которая усилено помогает Украине в войне против России.

По его словам, Россия надеется, что во время выборов в Европе может повлиять и изменить то, что было “замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне”.

— Мы считаем, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время этого избирательного сезона, — добавил он.

В прошлом году GEC обнаружила, что РФ финансирует распространение пропаганды и дезинформации среди местных новостных изданий по всей Латинской Америке. А в России эти заявления назвали необоснованными.

Источник : Reuters

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