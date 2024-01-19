Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ хоче використати вибори-2024 у Європі, щоб зірвати допомогу Україні – США

Зеленський у Давосі
Фото: Офіс президента

Росія проводитиме інформаційні операції під час виборчих кампаній у Європі 2024 року, щоб налаштувати європейців проти допомоги Україні.

Про це заявив глава управління Держдепартаменту США з дезінформації.

Цього року десятки країн світу обиратимуть нових лідерів: голосування відбуватимуться у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Зараз дивляться

Спеціальний посланник і координатор Центру глобальної взаємодії (GEC) Джеймі Рубін заявив, що Росія і Китай докладають чимало зусиль по всьому світу, щоб видавати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Рубін не назвав конкретні країни, де це відбувається, але вважає, що основні загрози цього року спрямовані на Європу, яка посилено допомагає Україні у війні проти Росії.

За його словами, Росія сподівається, що під час виборів у Європі зможе вплинути і змінити те, що було “чудовою коаліцією і дисциплінованою опозицією її війні”.

– Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону, – додав він.

Минулого року GEC виявила, що РФ фінансує поширення пропаганди та дезінформації серед місцевих новинних видань по всій Латинській Америці. А в Росії ці заяви назвали необґрунтованими.

Читайте також
ГУР попереджає про нову гібридну кампанію РФ, спрямовану на руйнування єдності між українцями
кремль

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Reuters
выборы, дезінформація, Російська пропаганда, Росія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Населенню на Заході слід готуватися до війни з Росією – адмірал НАТО
Роб Бауер
Тримають подалі від фронту: розвідка Британії про появу нового літака РФ А-50 замість збитого
Російський літак А-50
Ускладнить логістику окупантів: ГУР про наслідки атаки на нафтобазу в Клинцях
розвідка, ГУР
Вплив РФ імовірний – ISW про проблеми з GPS у Польщі та країнах Балтії
Російський комплекс РЕБ Борисоглебськ-2
У російських Клинцях горить нафтобаза – у Міноборони звітують про збиття БпЛА
Пожежа на нафтобазі в Клинцях

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь