РФ хоче використати вибори-2024 у Європі, щоб зірвати допомогу Україні – США

Росія проводитиме інформаційні операції під час виборчих кампаній у Європі 2024 року, щоб налаштувати європейців проти допомоги Україні.

Про це заявив глава управління Держдепартаменту США з дезінформації.

Цього року десятки країн світу обиратимуть нових лідерів: голосування відбуватимуться у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

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Спеціальний посланник і координатор Центру глобальної взаємодії (GEC) Джеймі Рубін заявив, що Росія і Китай докладають чимало зусиль по всьому світу, щоб видавати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Рубін не назвав конкретні країни, де це відбувається, але вважає, що основні загрози цього року спрямовані на Європу, яка посилено допомагає Україні у війні проти Росії.

За його словами, Росія сподівається, що під час виборів у Європі зможе вплинути і змінити те, що було “чудовою коаліцією і дисциплінованою опозицією її війні”.

– Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону, – додав він.

Минулого року GEC виявила, що РФ фінансує поширення пропаганди та дезінформації серед місцевих новинних видань по всій Латинській Америці. А в Росії ці заяви назвали необґрунтованими.

Джерело : Reuters

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