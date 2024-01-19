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Трамп подал иск в Верховный суд, чтобы ему разрешили участвовать в выборах

Трамп подал иск в Верховный суд, чтобы ему разрешили участвовать в выборах
Фото: Getty Images

Дональд Трамп представил в Верховном суде ряд аргументов, почему он должен продолжать участвовать в выборах 2024 года.

Об этом пишет издание Politico.

Трамп также призвал суд положить конец искам против его участия в предвыборной гонке. По его словам, эти судебные иски якобы угрожают лишением избирательных прав десятков миллионов американцев и посеют хаос по всей стране.

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Адвокаты Трампа призвали судей отменить декабрьское решение Верховного суда штата Колорадо, который постановил, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах в соответствии с 14-й поправкой, которая запрещает людям занимать государственные должности, если они участвовали в мятежах после того, как присягнули поддерживать Конституцию.

Верховный суд США должен рассмотреть это дело 8 февраля.

Свои аргументы Дональд Трамп изложил на 59 страницах иска и они в значительной степени повторяют аргументы, которые он приводил в судах низших инстанций.

Трамп отрицает, что он спровоцировал беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года.

Ничто из того, что сделал президент Трамп в ответ на выборы 2020 года или 6 января 2021 года, даже отдаленно не может быть квалифицировано как восстание, утверждают его адвокаты.

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— Президент Трамп никогда не участвовал и не руководил какими-либо незаконными действиями, имевшими место в Капитолии 6 января 2021 года. На самом деле все наоборот, поскольку президент Трамп неоднократно призывал к миру, патриотизму и правопорядку, — говорится в документе.

Представители Трампа заявили, что его речь 6 января была чисто политической речью, защищенной 1-й поправкой, а не попыткой подстрекать своих сторонников к штурму Капитолия.

Утверждения о том, что президент Трамп обладает телепатическими способностями и знал, как отреагируют его сторонники, не выдерживают критики, считают его адвокаты.

Штурм Капитолия США 6 января 2021 года

6 января состоялись насильственные протесты, организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, чтобы повлиять на результаты президентских выборов 2020 года.

Участники протестов ворвались в здание Капитолия США. Тогда погибло пять человек. Однако эти события не повлияли на результаты выборов, и президентом стал Джо Байден.

Бывшие помощники Белого дома утверждают, что Трамп знал, что некоторые в толпе были вооружены, и даже после начала беспорядков Трамп неоднократно отвергал просьбы успокоить и разогнать толпу.

Напомним, штат Мэн вслед за Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты США во время первичных выборов (праймериз) от Республиканской партии.

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Источник: Politico
Верховний суд, Выборы в США, Дональд Трамп, США
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