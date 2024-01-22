Никки Хейли о выходе ДеСантиса из президентской гонки: пусть победит лучшая женщина

Никки Хейли, которая конкурирует с Дональдом Трампом за выдвижение от Республиканской партии на выборах президента США, отреагировала на снятие Роном Десантисом своей кандидатуры с гонки. Она пожелала ему всего наилучшего.

Об этом сообщает The New York Times.

21 января в городе Сибрук, штат Нью-Гэмпшир, во время встречи с избирателями Хейли сообщила, что Рон Десантис снялся с гонки.

Сейчас смотрят

— Мы только что услышали, что Рон Десантис вышел из гонки. И я хочу сказать Рону, что он провел замечательную гонку, он был хорошим губернатором, и мы желаем ему всего наилучшего. Остались один мужчина и одна женщина. Я оставлю вас с этим: Пусть победит лучшая женщина, — сказала она.

NYT указывает, что Хейли и ее союзники уже давно пытаются представить президентскую гонку как борьбу между ней и экс-президентом США Дональдом Трампом, даже после того, как она заняла третье место на конкурсах в Айове.

Теперь, когда Десантис выбыл из гонки, этот аргумент стал гораздо более весомым — хотя последние опросы показывают, что в Нью-Гемпшире она отстает от Трампа на 15 процентных пунктов.

Республиканка развила этот аргумент, отметив, что “только один штат проголосовал” и что “половина его голосов досталась Дональду Трампу, а половина — нет”.

— Избиратели заслуживают того, чтобы сказать, пойдем ли мы снова по пути Трампа и Байдена, или мы пойдем по новому консервативному пути. Избиратели Нью-Гемпшира скажут свое слово во вторник, — добавила Хейли.

Она также пообещала оставаться в гонке до праймериз в Южной Каролине и “супервторника” 5 марта, независимо от того, что произойдет на праймериз в Нью-Гемпшире во вторник, 23 января.

21 января губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из президентской гонки. Он выдвигал свою кандидатуру на пост лидера США от Республиканской партии.

Свое решение республиканец объяснил тем, что он не имеет четкого пути к успеху президентской кампании.

Источник : NYT

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.