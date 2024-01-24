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Праймериз в штате Нью-Гемпшир: Байден и Трамп побеждают

Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских праймериз в Нью-Гемпшире однопартийку Никки Хейли.

Об этом сообщает Associated Press.

Сейчас, по результатам подсчета 81% голосов, за Трампа проголосовали 54,8% избирателей, за Хейли — 43,6%.

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Агентство также назвало президента Джо Байдена победителем праймериз Демократической партии.

Указано, что Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гемпшир не выполнил новые партийные правила и провел свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине. В то же время около 70% избирателей из 37 тысяч вручную вписали его имя в бюллетень.

— Убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо, — говорится в сообщении.

Ранее Никки Хейли пообещала оставаться в гонке до праймериз в Южной Каролине и “супервторника” 5 марта, независимо от того, что произойдет на праймериз в Нью-Гемпшире во вторник, 23 января.

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Источник: AP
Выборы в США, Дональд Трамп, США
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