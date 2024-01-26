Власти Техаса взяли под контроль границу с Мексикой и отказались выполнять указания Байдена

В Соединенных Штатах назревает конфликт между Вашингтоном и властями штата Техас, который граничит с Мексикой.

Причиной стал большой наплыв мигрантов.

Что известно о конфликте в Техасе

22 января Верховный суд США вынес решение, что федеральные агенты и Национальная гвардия должны убрать колючую проволоку на границе Техаса и Мексики, установленную местными властями.

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Это решение не понравилось губернатору штата Грегу Эбботту.

Он приказал местным подразделениям Нацгвардии взять границу под свой контроль и начать возводить укрепления с колючей проволокой.

При этом техасские силовики отказываются пускать обратно на границу федеральных пограничников.

Civil war in Texas, US? Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court. Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Губернатор Эббот заявил, что Техас имеет законные полномочия контролировать любую географическую точку штата, поэтому действия местных властей нельзя считать незаконными.

Как сообщает Politico, 25 января Коалиция из 24 губернаторов-республиканцев обнародовала совместное заявление в поддержку усилий Эббота реализовать, как он утверждает, “конституционное право Техаса на самозащиту”.

– Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая ограждения из колючей проволоки, для защиты границы, – говорится в заявлении, подписанном почти каждым губернатором-республиканцем.

Сколько мигрантов нелегально пересекают границу Техаса

По данным CNN, только в декабре 2023 года границу нелегально пересекли 225 тыс. человек. Это рекорд с 2000 года.

По предварительным данным, всего за весь 2023 год в Техас прибыли около 3 млн нелегалов. Большинство из них там и оседает.

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