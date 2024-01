Власти Техаса взяли под контроль границу с Мексикой и отказались выполнять указания Байдена

В Соединенных Штатах назревает конфликт между Вашингтоном и властями штата Техас, который граничит с Мексикой.

Причиной стал большой наплыв мигрантов.

22 января Верховный суд США вынес решение, что федеральные агенты и Национальная гвардия должны убрать колючую проволоку на границе Техаса и Мексики, установленную местными властями.

Это решение не понравилось губернатору штата Грегу Эбботту.

Он приказал местным подразделениям Нацгвардии взять границу под свой контроль и начать возводить укрепления с колючей проволокой.

При этом техасские силовики отказываются пускать обратно на границу федеральных пограничников.

Civil war in Texas, US?

Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.

Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0

— The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024