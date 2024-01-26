Влада Техасу взяла під контроль кордон з Мексикою та відмовилася виконувати вказівки Байдена

У Сполучених Штатах назріває конфлікт між Вашингтоном та владою штату Техас, який межує з Мексикою.

Причиною став великий наплив мігрантів.

Що відомо про конфлікт у Техасі

22 січня Верховний суд США виніс рішення, що федеральні агенти й Національна гвардія мають прибрати колючий дріт на кордоні Техасу й Мексики, встановлений місцевою владою.

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Це рішення не сподобалося губернатору штату Грегу Ебботту.

Він наказав місцевим підрозділам Нацгвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом.

При цьому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних прикордонників.

Civil war in Texas, US? Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court. Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024

Губернатор Еббот заявив, що Техас має законні повноваження контролювати будь-яку географічну точку штату, тому дії місцевої влади не можна вважати незаконними.

Як повідомляє Politico, 25 січня Коаліція з 24 губернаторів-республіканців оприлюднила спільну заяву на підтримку зусиль Еббота реалізувати, як він стверджує, “конституційне право Техасу на самозахист”.

– Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи огорожі з колючого дроту, для захисту кордону, — йдеться в заяві, підписаній майже кожним губернатором-республіканцем.

Скільки мігрантів нелегально перетинають кордон Техасу

За даними CNN, тільки в грудні 2023 року кордон нелегально перетнули 225 тис. осіб. Це рекорд з 2000 року.

За попередніми даними, загалом за весь 2023 рік до Техасу прибули близько 3 млн нелегалів. Більшість із них там і осідає.

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