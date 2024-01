Влада Техасу взяла під контроль кордон з Мексикою та відмовилася виконувати вказівки Байдена

У Сполучених Штатах назріває конфлікт між Вашингтоном та владою штату Техас, який межує з Мексикою.

Причиною став великий наплив мігрантів.

22 січня Верховний суд США виніс рішення, що федеральні агенти й Національна гвардія мають прибрати колючий дріт на кордоні Техасу й Мексики, встановлений місцевою владою.

Це рішення не сподобалося губернатору штату Грегу Ебботту.

Він наказав місцевим підрозділам Нацгвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом.

При цьому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних прикордонників.

Civil war in Texas, US?

Since Biden’s federal government was letting illegal migrants enter the country unchecked (voter scam) the state of Texas took matters into their own hands and seized control of border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.

Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0

— The Poll Lady (@ThePollLady) January 26, 2024