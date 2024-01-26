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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Влада Техасу взяла під контроль кордон з Мексикою та відмовилася виконувати вказівки Байдена

кордон Мексики і Техасу, Техас, конфлікт в Техасі
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах назріває конфлікт між Вашингтоном та владою штату Техас, який межує з Мексикою.

Причиною став великий наплив мігрантів.

Що відомо про конфлікт у Техасі

22 січня Верховний суд США виніс рішення, що федеральні агенти й Національна гвардія мають прибрати колючий дріт на кордоні Техасу й Мексики, встановлений місцевою владою. 

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Це рішення не сподобалося губернатору штату Грегу Ебботту.

Він наказав місцевим підрозділам Нацгвардії взяти кордон під свій контроль і почати зводити укріплення з колючим дротом. 

При цьому техаські силовики відмовляються пускати назад на кордон федеральних прикордонників.

Губернатор Еббот заявив, що Техас має законні повноваження контролювати будь-яку географічну точку штату, тому дії місцевої влади не можна вважати незаконними.

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Як повідомляє Politico, 25 січня Коаліція з 24 губернаторів-республіканців оприлюднила спільну заяву на підтримку зусиль Еббота реалізувати, як він стверджує, “конституційне право Техасу на самозахист”.

– Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи огорожі з колючого дроту, для захисту кордону, — йдеться в заяві, підписаній майже кожним губернатором-республіканцем.

Скільки мігрантів нелегально перетинають кордон Техасу

За даними CNN, тільки в грудні 2023 року кордон нелегально перетнули 225 тис. осіб. Це рекорд з 2000 року.

За попередніми даними, загалом за весь 2023 рік до Техасу прибули близько 3 млн нелегалів. Більшість із них там і осідає.

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Вашингтон, Джо Байден, Мексика, Техас
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