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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Такер Карлсон може потрапити під санкції за інтерв’ю з Путіним – Newsweek

такер карлсон

Скандальний колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон, який є прихильником теорії змов, може потрапити під санкції Європейського Союзу.

У вівторок він заявив, що незабаром випустить інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомило видання Newsweek, посилаючись на слова нинішніх та колишніх членів Європейського парламенту.

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Хто пропонує запровадити санкції проти Такера Карлсона

Євродепутат та колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт сказав, що робота Карлсона в Росії може призвести до того, що він опиниться в конфлікті з ЄС.

— Оскільки Путін – військовий злочинець, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу (щоб проти Карлсона запровадили санкції, – Ред.), – сказав Верхофстадт.

Видання пише, що до гіпотетичного запровадження санкцій проти Карлсона “може бути ще досить далеко”, навіть якщо цей крок матиме достатню підтримку серед європейських законодавців і глав держав.

Колишній депутат Європарламенту Луїс Гарікано сказав Newsweek, що згоден з позицією Верхофстадта.

— Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки, – сказав Гарікано про Карлсона.

Депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Естонії, сказав, що перш за все треба пам’ятати, що Путін є не просто президентом країни-агресора, але й особою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд і яка звинувачується в геноциді та військових злочинах.

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Що таке Служба зовнішніх справ ЄС

Служба зовнішніх справ ЄС (СЗС) – це дипломатичний орган блоку, відповідальний за зовнішню політику.

Для того, щоб внести особу до санкційного списку ЄС, необхідно представити докази на розгляд СЗС. Якщо орган блоку визнає їх достатніми, тоді справу передають на розгляд Європейської ради, до складу якої входять лідери держав-членів ЄС.

Остаточне рішення щодо запровадження санкцій ЄС ухвалює саме Єврорада.

Джерело: Newsweek
Європейський Союз, Пропаганда Росії, санкції
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