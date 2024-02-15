Линкор Бисмарк: рождение и гибель лучшего корабля Гитлера

После прихода к власти в 1933 году Гитлер поставил перед Германией задачу – возродить немецкий флот. И всего за несколько лет Германия стала выпускать лучшие в мире подводные лодки, а затем и сверхдредноуты класса Бисмарк. О создании первого корабля этого класса, его основных характеристиках и потоплении читайте в материале Фактов ICTV.

Строительство линкора Бисмарк

Линейный корабль Бисмарк стал родоначальником нового класса судов. Его строительство началось 1 июля 1936 года и длилось почти три года. Киль заложили на верфи гамбургской компании Blohm&Voss.

В День святого Валентина, 14 февраля 1939 года, корабль был спущен на воду. На торжественной церемонии лично присутствовал Адольф Гитлер, а традиционную бутылку шампанского о борт корабля разбила Доротея фон Левенфельд, внучка первого канцлера Германской империи князя Отто фон Бисмарка, в честь которого был назван корабль.

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24 августа 1940 года командование кораблем принял капитан первого ранга Эрнст Линдеман, но доукомплектование и испытание линкора продлилось до весны 1941 года.

Технические характеристики линкора Бисмарк

На момент постройки линейный корабль Бисмарк был одним из самых мощных во всем мире. Предполагалось, что он будет использоваться для уничтожения конвоев торговых судов и проведения рейдерских операций. Объем его топливных резервуаров позволял совершать длительные рейды и по несколько месяцев не возвращаться в порт для пополнения запасов. А скорость в 30 узлов была беспрецедентной во всем мире для кораблей подобного класса и позволяла ему избежать боя в случае, если противник имел заведомо превосходящие силы.

Технические характеристики линкора Бисмарк:

водоизмещение – до 50 900 т;

длина – 251 м;

ширина – 36 м;

высота – 15 м;

осадка – от 9,3 до 10,2 м;

броня:

– главный пояс – 320 мм;

– главная палуба – до 110 мм;

– рулевое устройство – до 150 мм;

– боевая рубка – до 350 мм;

– противоторпедная переборка – 45 мм;

двигатели – 12 паровых котлов wagner, 3 турбины blohm & voss;

мощность – до 170 л. с.;

движитель – три трехлопастных винта диаметром 4,7 м;

скорость – 30 узлов (55,56 км/ч);

запас хода – 17 200 км при скорости 16 узлов;

команда – 2 200 человек.

Вооружение линкора Бисмарк:

380-миллиметровые орудия – 8 артиллерийских установок;

150-миллиметровые орудия – 12 артиллерийских установок;

зенитная артиллерия (105-мм, 37-мм, 20-мм) – 52 орудия.

Кроме того, для дополнительной защиты Бисмарка была использована маскировочная окраска (нос и корма корабля были более темного цвета, а по борту шли почти вертикальные полосы). Это могло ввести в заблуждение противника, так как при визуальном контакте искажалось восприятие размеров линкора и его могли принять за меньший корабль другого класса.

Теоретически Бисмарк был лучшим кораблем нацистской Германии и по своим техническим характеристикам мог уничтожить любой другой существующий линкор. Однако его боевая история насчитывает всего один рейд, который завершился потоплением Бисмарка и знаменовал собой конец недолгой эпохи линкоров.

Гибель линкора Бисмарк и Непотопляемый Сэм

В свой первый и последний рейд Бисмарк вышел в мае 1941 года. Первая встреча с кораблями британского ВМФ произошла в Датском проливе. Линейный крейсер Hood открыл огонь по Бисмарку, но немецкий корабль сумел нанести ему критические повреждения ответным огнем. В результате крейсер раскололся пополам и затонул вместе с командой.

Бисмарк вышел из сражения и направился в порт, но британцы буквально начали охоту за линкором, которая длилась трое суток.

Утром 27 мая 1941 года самолет-торпедоносц с авианосца Ark Royal нашел Бисмарк и сумел подбить его. Торпеда безнадежно повредила рулевое управление, позволив британскому флоту догнать линкор и атаковать его.

Мощный огонь тяжелых крейсеров Норфолк и Дорсетширнем, а также линкоров Родни и Король Георг V практически разрушили верхнюю палубу и надстройки, в результате чего большая часть офицерского состава команды была убита.

Силы противников были явно неравны, но команда Бисмарка не сдавалась, поэтому британское командование решило добить его торпедами. Но и попадание торпедных зарядов не смогло потопить Бисмарк.

Однако не имея шансов ни на победу, ни на бегство, команда решила открыть кингстоны и затопить корабль. Кто отдал приказ, так и осталось неизвестным.

Также есть разные мнения относительно судьбы капитана линкора Бисмарк. По одной из версий, Эрнст Линдеман был убит во время боя, по другой – некоторые из спасшихся утверждали, что видели капитана живым и что он добровольно остался на тонущем корабле, чтобы погибнуть вместе с ним.

Бисмарк затонул в 10:39 и ровно опустился на дно, встав на киль. Сегодня он так и лежит на дне Атлантики под толщей 4 790 метров воды.

Из 2 200 членов экипажа Бисмарка удалось спасти всего 116 человек. Британские крейсер Дорсетшир и эсминец Маори подобрали 111 выживших членов команды и корабельного кота со счастливым именем Непотопляемый Сэм. Еще пять немецких матросов спаслись на двух надувных плотах. Вечером того же дня троих из них подобрала немецкая подводная лодка U-74, еще двух спасло немецкое метеорологическое судно Заксенвальд утром 28 мая.

Последствия гибели Бисмарка для развития военно-морского флота

Бой, в котором был потоплен немецкий линейный корабль Бисмарк, показал одновременно несостоятельность этого класса судов в изменившихся условиях войны и преимущества, которые открывают авианосцы. Погоня за Бисмарком могла закончиться совсем с другим результатом, если бы его не нашел самолет с британского авианосца.

После гибели Бисмарка на линейные корабли возлагались только вспомогательные задачи, а в ходе морских сражений лидирующую роль стали выполнять авианосцы.

Вместе с потерей линкора Бисмарк практически закончилась и эпоха линкоров. Вместе с завершением Второй мировой войны прекратилось и строительство подобных кораблей во всем мире.

Источник фото: Википедия

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