Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев 27 мая для проведения первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд.

В Киеве ожидают миссию МВФ для пересмотра EFF

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, во время работы миссии стороны обсудят выполнение структурных маяков программы, в частности, законодательные изменения по налогообложению импортных посылок стоимостью до €150.

Также в фокусе переговоров будут возможные изменения в государственный бюджет, включая увеличение выплат военнослужащим.

Сейчас смотрят

Марченко отметил, что украинская сторона будет работать над возможностью пересмотра отдельных обязательств в зависимости от ситуации.

Ранее Украина договорилась с МВФ о переносе на год требования по введению НДС для ФЛП-упрощенцев, тогда как законопроект о налогообложении посылок прошел только профильный комитет.

Новая программа EFF была утверждена в конце февраля 2026 года и заменила предыдущую программу поддержки из-за затягивания войны.

Напомним, что первый транш в размере $1,5 млрд Украина получила в начале марта. В 2026 году предусмотрено еще три пересмотра программы, после которых Украина может получить дополнительное финансирование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.