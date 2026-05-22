Для просмотра программы EFF на $8,1 млрд: объявлена дата прибытия миссии МВФ в Киев
- Миссия МВФ прибудет в Киев 27 мая для первого пересмотра новой программы EFF в $8,1 млрд.
- Украина и МВФ обсудят изменения в бюджет, выплаты военным и выполнение обязательств по налогообложению посылок до €150.
- В 2026 году запланировано еще три пересмотра программы, которые откроют Украине доступ к новым траншам финансирования.
Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев 27 мая для проведения первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд.
В Киеве ожидают миссию МВФ для пересмотра EFF
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, во время работы миссии стороны обсудят выполнение структурных маяков программы, в частности, законодательные изменения по налогообложению импортных посылок стоимостью до €150.
Также в фокусе переговоров будут возможные изменения в государственный бюджет, включая увеличение выплат военнослужащим.
Марченко отметил, что украинская сторона будет работать над возможностью пересмотра отдельных обязательств в зависимости от ситуации.
Ранее Украина договорилась с МВФ о переносе на год требования по введению НДС для ФЛП-упрощенцев, тогда как законопроект о налогообложении посылок прошел только профильный комитет.
Новая программа EFF была утверждена в конце февраля 2026 года и заменила предыдущую программу поддержки из-за затягивания войны.
Напомним, что первый транш в размере $1,5 млрд Украина получила в начале марта. В 2026 году предусмотрено еще три пересмотра программы, после которых Украина может получить дополнительное финансирование.