Зеленский о повышении стипендий: Минобразования наработает решение
- Владимир Зеленский заявил, что будет рассмотрен вопрос о повышении стипендий для студентов.
- Министерство образования и науки должно подготовить возможные решения по этому вопросу.
Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение стипендий во время общения со студентами профессионального колледжа в Ровно.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 22 мая.
Президент также обсудил со студентами и руководителями предприятий, которые помогают выпускникам с трудоустройством, вопросы подготовки специалистов и популяризации профессионального образования.
— Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения разработает Министерство образования и науки, – отметил Зеленский.
Напомним, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, с 1 сентября студентам высших учебных заведений независимо от формы собственности будут начисляться академические стипендии в размере не менее 4 тыс. грн.