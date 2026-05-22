Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение стипендий во время общения со студентами профессионального колледжа в Ровно.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 22 мая.

Зеленский о повышении стипендий в Украине

Во время визита в Ровно Зеленский пообщался со студентами профессионального колледжа и сообщил о рассмотрении вопроса повышения стипендий.

Президент также обсудил со студентами и руководителями предприятий, которые помогают выпускникам с трудоустройством, вопросы подготовки специалистов и популяризации профессионального образования.

— Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения разработает Министерство образования и науки, – отметил Зеленский.

Напомним, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, с 1 сентября студентам высших учебных заведений независимо от формы собственности будут начисляться академические стипендии в размере не менее 4 тыс. грн.

