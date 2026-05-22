Суд в Лондоне отклонил апелляцию экс-владельцев Приватбанка о взыскании с них $3 млрд
- Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, оставив в силе решение о взыскании с них более $3 млрд в пользу Приватбанка.
- Теперь государственное финучреждение планирует приступить к процедуре принудительного взыскания денег, использовав решение о всемирном аресте активов эксвладельцев.
Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли апелляцию в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Решение Высокого суда от июля 2025 оставили в силе. Согласно ему, эксбанкиры должны выплатить в пользу финучреждения более $3 млрд.
Об этом сообщают Приватбанк и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Согласно решению Апелляционного суда Англии и Уэльса, решение о взыскании с Коломойского и Боголюбова возмещения ущерба, процентов и судебных расходов остается в силе.
– Сегодняшний день знаковый в борьбе Приватбанка за правосудие в интересах Украины и народа. Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы использовать их во благо Украины, – заявил глава наблюдательного совета госбанка Нильс Мелнгайлис.
Апелляционная инстанция подтвердила выводы Высокого суда Англии и Уэльса о причастности эксакционеров к масштабным мошенническим схемам против Приватбанка. Бывшие собственники обязаны полностью компенсировать нанесенный финучреждению ущерб.
В Приватбанке уточнили, что суд на заседаниях не принял во внимание аргументы представителей Коломойского и Боголюбова, пытавшихся доказать, что присвоенные деньги якобы вернули финучреждению из-за доходов от их последующих махинаций.
Одержав победу в апелляции, Приватбанк планирует начать процедуру принудительного взыскания денег. Для этого финучреждение использует судебный приказ о всемирном аресте активов бывших собственников, который действует еще с 2017 года.
Премьер-министр Юлия Свириденко поддержала окончательную победу государственного Приватбанка в Лондонском суде против его бывших владельцев. По ее мнению, решение суда открывает путь к возмещению ущерба, нанесенного банку.
В ноябре 2025 года Высокий суд Англии объявил решение от 30 июля 2025 года, которым Коломойского и Боголюбова обязали выплатить Приватбанку более $3 млрд возмещения убытков, процентов и судебных издержек.