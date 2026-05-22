Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли апелляцию в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Решение Высокого суда от июля 2025 оставили в силе. Согласно ему, эксбанкиры должны выплатить в пользу финучреждения более $3 млрд.

Об этом сообщают Приватбанк и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Суд в Лондоне отклонил апелляцию Коломойского и Боголюбова

Согласно решению Апелляционного суда Англии и Уэльса, решение о взыскании с Коломойского и Боголюбова возмещения ущерба, процентов и судебных расходов остается в силе.

– Сегодняшний день знаковый в борьбе Приватбанка за правосудие в интересах Украины и народа. Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы использовать их во благо Украины, – заявил глава наблюдательного совета госбанка Нильс Мелнгайлис.

Апелляционная инстанция подтвердила выводы Высокого суда Англии и Уэльса о причастности эксакционеров к масштабным мошенническим схемам против Приватбанка. Бывшие собственники обязаны полностью компенсировать нанесенный финучреждению ущерб.

В Приватбанке уточнили, что суд на заседаниях не принял во внимание аргументы представителей Коломойского и Боголюбова, пытавшихся доказать, что присвоенные деньги якобы вернули финучреждению из-за доходов от их последующих махинаций.

Одержав победу в апелляции, Приватбанк планирует начать процедуру принудительного взыскания денег. Для этого финучреждение использует судебный приказ о всемирном аресте активов бывших собственников, который действует еще с 2017 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко поддержала окончательную победу государственного Приватбанка в Лондонском суде против его бывших владельцев. По ее мнению, решение суда открывает путь к возмещению ущерба, нанесенного банку.

В ноябре 2025 года Высокий суд Англии объявил решение от 30 июля 2025 года, которым Коломойского и Боголюбова обязали выплатить Приватбанку более $3 млрд возмещения убытков, процентов и судебных издержек.

